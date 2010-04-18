В Одессе открыли кафедральный лютеранский собор

17 апреля в центре Одессы, на улице Новосельского, освящен и открыт для прихожан восстановленный из руин евангелическо-лютеранский собор Святого Павла - главный кафедральный собор Немецкой евангелическо-лютеранской церкви Украины, которая насчитывает 35 общин верующих.

Выступая на торжественной церемонии, Чрезвычайный и Полномочный Посол Германии в Украине Ганс-Юрген ГЕЙМЗЕТ зачитал приветственное обращение президента ФРГ Хорста КЕЛЛЕРА. Для многих немцев понятие Одесса насыщено особым содержанием, говорится в обращении, в свое время в городе жила крупная община, которая воздвигла храм. "И то, что сейчас собор восстановили, меня восхитило", - отмечено в обращении президента Германии.

Посол ФРГ поблагодарил за содействие в восстановлении собора городского председателя Одессы Эдуарда ГУРВИЦА, который, будучи сильным мэром, сумел устранить множество возникавших проблем. Епископ Немецкой евангелистской лютеранской церкви Уланд ШПАЛИНГЕР вручил Э.ГУРВИЦУ памятную медаль, посвященную восстановлению собора, сгоревшего в 1976 году.

В свою очередь, Э.ГУРВИЦ отметил, что восстановление собора служит свидетельством того, что «у немцев, которые в свое время внесли вклад в развитие Одессы, есть достойные продолжатели. 17 апреля войдет в историю Одессы как возвращение уникального архитектурного памятника».

В церемонии открытия собора также приняли участие представители Украинской православной церкви Киевского патриархата, Римо-католической и Греко-католической церквей Украины, за что им выразил признательность епископ Немецкой лютеранской евангелической церкви Украины У.ШПАЛИНГЕР.

Старший церковный советник Немецкой евангелистской лютеранской церкви в Баварии доктор Клаус-Юрген РЕБКЕ высказал уверенность, что собор Святого Павла, в котором установлен орган фирмы «Штейнмейер», станет также одним из лучших музыкальных центров Одессы.

В ходе восстановительно-реставрационных работ стоимостью около 7 млн. евро специалисты в течение четырех лет укрепили стены 48-метрового здания, возвели крышу, колокольню, административную пристройку, отреставрировали фасад и воспроизвели первозданный внутренний вид здания, согласно архивных документам. В здании, возведенном рядом с собором, разместились благотворительный фонд "Баварский дом Одесса", общество "Возрождение" и "Общество Развития".

Напомним, евангелическо-лютеранский собор был построен в 1897 году по проекту архитектора Германа Шойрембрандта. В 1930 годы по решению коммунистических властей с кирхи сняли крест, и в течение десятилетий церковь Святого Павла использовалась в качестве то склада, то зала для занятий физкультурой и спортом, пока в 1976 году кто-то не поджег здание.