Литвин: вопрос об уране нужно ставить иначе

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН считает, что Украина находится в таком положении, что ей так или иначе не позволили бы держать на своей территории высокообогащенный уран.

Об этом он заявил сегодня в интервью телеканалу "Рада", говоря о дискуссиях, которые ведутся в украинском политикуме по поводу заявления Президента Виктора ЯНУКОВИЧА об отказе от высокообогащенного урана.

"Моя позиция заключается в том, что еще 10 лет назад Украина должна была принять это решение в практической плоскости. В силу разных обстоятельств она его не приняла", - сказал председатель ВР.

В то же время, по мнению В. ЛИТВИНА, Украина, как бы там ни было, должна демонстрировать прагматический подход и требовать соответствующих компенсаций за демонстрацию своей последовательной и ответственной позиции относительно урана. «Вопрос, очевидно, мы должны ставить в другой плоскости: что Украина от этого получит?» - заявил спикер.

Как сообщал УНИАН, 12 апреля в США В.ЯНУКОВИЧ во время встречи с Президентом США Бараком ОБАМОЙ заявил, что Украина откажется от около 90 кг обогащенного урана, которого достаточно для создания ядерного оружия.

В совместном заявлении глав государств, которое было обнародовано по результатам встречи, отмечается, что Президент США Б.ОБАМА положительно оценивает решение Украины избавиться от всего запаса высокообогащенного урана в обмен на необходимую техническую и финансовую помощь в этом вопросе со стороны Соединенных Штатов.

Украинская оппозиция резко раскритиковала такое решение В. ЯНУКОВИЧА. Юлия ТИМОШЕНКО, в частности, заявила, что оно унижает Украину и украинских ученых, исключает страну из конкурентной среды, поскольку государство потеряет возможность проводить научные исследования в ядерной сфере.

Также Ю. ТИМОШЕНКО пообещала, что оппозиция разработает законопроект о запрете вывоза высокообогащенного урана из Украины.

По ее мнению, нужно разработать законопроект, "который дает возможность Украине хранить на своей территории высокообогащенный уран, запрещает его передавать за пределы Украины и тем самым обеспечивать поддержку и необходимое развитие отечественной науки".