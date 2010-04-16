Тимошенко: Янукович нанес губительный удар по интеллектуальному уровню

Заявление лидера оппозиции Юлии Тимошенко относительно единоличного решения Виктора Януковича об отказе от запасов высокообогащенного урана, размещенное на официальном сайте БЮТ

"Я высоко ценю и поддерживаю усилия США, России, других ведущих стран в области нераспространения ядерного оружия и противодействия ядерному терроризму. Содействие этим усилием - долг каждого ответственного государства, каждого ответственного политика.

Украина была, есть и должна оставаться активным участником международных усилий в борьбе с терроризмом, в частности ядерным. Но эта роль не имеет права реализовываться за счет нанесения ущерба украинским национальным интересам, научному и исследовательскому потенциалу страны и ее настоящей конкурентоспособности в сфере развития высоких технологий.

Именно поэтому я считаю, что единоличное решение Януковича о передаче другим странам украинских запасов высокообогащенного урана не отвечает интересам Украины в вопросах как национальной безопасности, так и перспектив развития страны в сфере исследований ядерной энергетики, новейших технологий в медицине, химии, других отраслях.

Планы вывезти из Украины высокообогащенное ядерное топливо появились еще в 1999 году. На сегодня в мире существует приблизительно 140 малых реакторов, где используется высокообогащенный уран для прикладных исследовательских целей, в частности в сфере медицины. Такие реакторы успешно работают в мирных целях в нескольких странах-членах ЕС, которые не являются ядерными государствами, - например, это Италия, Бельгия, Нидерланды. Я не хочу, чтобы сегодня Украина была практически вычеркнута из списка этих стран. Я не хочу, чтобы украинский президент унижал Украину, развивал у нас комплекс неполноценности.

К Украине, к ее президентам и премьерам неоднократно обращались с предложением отдать высокообогащенный уран. Однако несмотря на давление и обвинения в неспособности обеспечить надежную охрану и сохранность ядерных запасов, руководство Украины с 1999 года ни разу не согласилось с такими предложениями и создало все условия для качественного сохранения высокообогащенного урана для научных целей украинских исследовательских центров. Я хочу подчеркнуть, что сегодня там, где хранится и используется высокообогащенный уран, установлена полная система контроля в соответствии с международными требованиями. Там нельзя не нарушить ни одного норматива, нельзя несанкционированно использовать ни одного грамма. И за этими процессами следит высококлассная техника наблюдения. И я хочу подчеркнуть, что именно потому, что в Украине были созданы все условия, все президенты и премьер-министры (это касается и меня лично) ни разу не принимали решения о том, чтобы лишить Украину высокообогащенного урана.

Следовательно, есть несколько причин, почему вывоз урана из Украины неприемлем:

Во-первых, Украина профессионально обращается с высокообогащенным ураном и не должна безосновательно расписываться в собственной беспомощности при хранении этих запасов. Если у мирового сообщества есть замечание к контролю, хранению, учету и использованию урана, мы готовы их учесть.

Во-вторых, такой безответственный самоотказ от стратегического исследовательского ресурса наносит непоправимый вред украинской науке.

Дело в том, что в мире очень много исследований, и не только в ядерной физике, проводятся именно с высокообогащенным ураном. Эти исследования дают нашей отечественной науке возможность получать уникальные технологии, чем не могут похвастаться те страны, чьи ученые используют слабообогащенный уран. Этот отказ может не только лишить Украину специфических конкурентоспособных технологий, но и отбросить ее назад в ядерных исследованиях. Могут просто прекратить свое существование украинские научные ядерные центры (в частности, в Харькове, Севастополе, Киеве), а наши ученые, которые сегодня компетентно и высокопрофессилнально занимаются этими научными разработками, вынуждены будут выехать на работу за рубеж. Не следует забывать, что в свое время именно недооценка научных исследований привела к Чернобыльской катастрофе.

В-третьих, факт владения высокообогащенным ураном повышает вес государства в международных отношениях, дает возможность вести переговоры на высоком уровне с США, Россией и другими странами о гарантиях безопасности, в том числе сохранения суверенитета Украины.

Одно время Украина уже лишилась ядерного оружия, не получив от мира в полном объеме соответствующих компенсаций. По моему убеждению, нельзя сегодня ставить вопрос таким образом: мы отдадим уран, а нам пусть за это что-либо дадут или заплатят. Это порочная позиция. Потому что никто и ничем нам не сможет заменить потерю конкурентоспособности в мировой научной среде. Пополнение этого ресурса в будущем невозможно. Потому что мы сами не можем производить высокообогащенный уран, и завозить его не имеем права.

Не соответствуют действительности утверждения, что Украина «обязана была отказаться от высокообогащенного урана в соответствии с договоренностями, достигнутыми еще в 1990-х годах». Таких договоренностей – я это авторитетно утверждаю - не существует. Никакие соглашения нас не обязывают отдавать этот уран. В материалах саммита, где стало известно о решении Януковича, отмечается, что оно является добровольным. Это подтвердил и спикер Международного агентства из атомной энергетики, который заявил 15 апреля в штаб-квартире в Вене: «Лишиться уран – это решение Украины, а потому Агентство не может его комментировать или приветствовать».

Слабы аргументы о якобы последовательности и принципиальности Януковича в вопросах борьбы с международным терроризмом. За десять дней до Вашингтонского визита, фракция Партии регионов не дала ни одного голоса в парламенте за Закон о борьбе с финансированием терроризма, провалила его. Тем самым ослабила борьбу с терроризмом в мире. Как результат, Украина уже в мае-июне имеет все шансы вернуться в черный список FATF.

Я не хочу верить, что в глазах демократического мира такими решениями, как передача высокообогащенного урана, можно получить индульгенцию на грубое нарушение Конституции, свертывания демократии и свободы слова, которые сегодня характеризуют действия новой власти. Я не верю, что в мировое демократическое сообщество можно так легко покупать пропуски авторитарным режимам и их лидерам.

Наша команда будет противодействовать такому решению Януковича. Мы намерены на следующей неделе внести в парламент проект Закона о запрещении вывоза высокообогащенного урана с территории Украины, который будет в полной мере учитывать Конвенцию ООН о физической защите ядерного материала, Международной конвенции о борьбе с актами ядерного терроризма, другие международные конвенции и соглашения, а также стандарты и процедуры МАГАТЭ.

Известно, что период полураспада урана составляет миллионы лет. Сегодня вся страна увидела, что период полного распада морали власти Януковича составил неполных два месяца.

Но меня настораживает то, что сейчас искусственно создается волна «одобрямса» действий Януковича со стороны тех ученых и должностных лиц, для которых кресла оказываются важнее, чем наука. Но я также знаю, что настоящие научные работники и государственные деятели Украины никогда бы не поддержали такое унизительное и конъюнктурное решение, которое сейчас в сущности позволило Януковичу под прикрытием сдачи национальных интересов отмывать свою репутацию. Все знают, как в советские времена некоторые «ученые» и «научные сотрудники» так же одобряли репрессии Сталина, клеймили Сахарова. Я хотела бы, чтобы наши ученые сегодня имели смелость и способность называть вещи своими именами. Потому что никакие личные конъюнктурные интересы не дают права ослаблять Украину на мировой арене.

Надеюсь, что мы вместе сможем защитить Украину в это смутное время".