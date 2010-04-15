В налоговой родилась идея: запретить выдачу наличных по первому желанию

Государственная налоговая администрация Украины (ГНАУ) намерена инициировать ограничение оборота наличных средств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам заместитель председателя ГНАУ Сергей ЛЕКАРЬ.

«Мы об этом говорим, наличный оборот средств – это проблема номер один. На сегодня необходимо ограничить выдачу наличных средств без оснований, по первому желанию. Субъекты предпринимательской деятельности могут рассчитываться в безналичной форме», - сказал С.ЛЕКАРЬ.

По его словам, речь не идет об ограничении наличных расчетов между физическими лицами.

Вопрос об ограничении расчетов наличными средствами ГНАУ намерена возбуждать на законодательном уровне, а также будет обращаться с предложениями в Национальный банк Украины.