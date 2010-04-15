К 65-летию со Дня Победы - чистый парк Победы в столице!

17 апреля 2010 года о 10.00 в парке Победы (г. Киев, ул. Малишка,1) начнется акция, посвященная Дню окружающей среды, который в этом году отмечается 17 апреля, а также 65-летию со дня Победы в Великой Отечественной Войне.

Организатор мероприятия - Всеукраинская общественная организация “Общественное движение

“За Майбутнє ” приглашает всех небезразличных граждан присоединяться к уборке парка Победы, в которой будут принимать участие более 200 членов общественного движения, участников Ш Военно-патриотического сбора к 65-летию со дня Победы в АР Крым (май 2010 года).

17 апреля в День окружающей Среды по инициативе Всеукраинской общественной организации «Общественное движение «За Майбутнє» подобные мероприятия будут проведены во всех регионам Украины.

Цель Акции - привлечь внимание наибольшего количества жителей города к проблемам окружающей среды, ведь чистота и красота столицы зависит не только от коммунальных служб, но и от каждого из нас.

Организаторы призывают активную и патриотически-настроенную молодежь принять участие в акции в знак уважения к победителям Великой Отечественной Войны.

Сбор участников 17 апреля 2010 года в 9 часов 30 минут в Парке Победы (станция метро Дарница, возле памятника Освободителям, на перекрестке ул. А. Малишка, 1 и ул. Генерала Жмаченко).

Всеукраинская общественная организация “Общественное движение “За Майбутнє”

тел/факс 543-91-75, 543-97-65 , www.zamaybutne.org , info@zamaybutne.org