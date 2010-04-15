В Чернигове милиция нашла "бомбу" со смайликом

В Чернигове на Центральном рынке, о заминировании которого вчера сообщили в милицию неизвестные, сотрудники взрывотехнической службы УМВД нашли бумажный мешок с надписью "бомба".

Об этом УНИАН сообщили в Отделе общественных связей Управления МВД Украины в Черниговской области.

После телефонного сообщения о возможном заминировании рынка на место происшествия выехала следственно-оперативная группа милиции, спасатели, представители коммунальных служб. Милиция оперативно провела эвакуацию посетителей рынка. Однако торговцы не спешили покидать свои рабочие места, надеясь, что все скоро пройдет.

"Паники среди посетителей не было, поскольку жители Чернигова уже привыкли к подобным "шуткам" телефонных хулиганов", - отметили в Отделе общественных связей УМВД в области..

Сотрудники взрывотехнической службы во время проверки территории рынка на предмет наличия взрывоопасных предметов нашли бумажный 50-килограммовый мешок с надписью "бомба" и нарисованным смайликом. Внутри мешка, кроме упаковочной бумаги, ничего не было.

Работа рынка возобновлена.

Правоохранители убеждены, что смогут выявить телефонных хулиганов и привлечь их к ответственности.

С начала года в Чернигове это уже четвертое неправдивое сообщение о заминировании объектов.