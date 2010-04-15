Глава Всемирного банка считает, что термин "третий мир" устарел

Глава Всемирного банка Роберт ЗЕЛЛИК считает, что необходимо прекратить использование термина "третий мир" для обозначения развивающихся стран, передает Радио «Свобода».

По словам Р.ЗЕЛЛИКА, решение глобальных международных проблем сейчас невозможно без участия государств Азии, Латинской Америки и Африки, которые можно назвать важной составляющей новой, стремительно развивающейся, многополярной мировой экономики.

Факты свидетельствуют о том, что деление государств на первые и третьи, на доноров и просителей, на лидеров и отстающих уже не соответствует действительности, добавил руководитель Всемирного банка.