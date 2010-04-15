USAID предлагает Украине помочь с недвижимостью

Агентство США по международному развитию (USAID) предлагает Украине оказать помощь в развитии единой системы государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства юстиции Украины.

Сотрудничество предлагается наладить в рамках проекта «Локальные инвестиции и национальная конкурентоспособность», который реализуется в Украине.

Как отмечалось во время рабочего визита представителей этого Проекта в Минюст, именно отсутствие единой системы регистрации прав на недвижимость снижает инвестиционную привлекательность украинской экономики. Создание современной единой системы государственной регистрации прав на недвижимое имущество создаст надежную систему защиты прав физических и юридических лиц, что будет способствовать улучшению инвестиционного климата в стране.

В ходе встречи стороны договорились о разработке проекта соглашения о сотрудничестве по созданию системы регистрации прав на недвижимое имущество.

Среди прочего, обсуждена возможность предоставления помощи в разработке нормативно-правовых актов по вопросам идентификации объектов недвижимого имущества при регистрации прав на них - относительно установления требований к порядку составления индексных кадастровых карт, кадастровых планов земельных участков, порядка присвоения регистрационного номера объекту недвижимого имущества и тому подобное.