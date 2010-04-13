В луцком модельном агентстве кастинги проводили сутенеры

В Луцке правоохранители возбудили уголовное дело против двух иностранных граждан и двух граждан Украины, жителей города Луцка. Они на протяжении 2009-2010 годов, действуя в составе организованной преступной группы, завербовали и передали в Западную Европу более десяти волынских девушек в возрасте 18-23 года.

Как сообщили УНИАН в ОСО УМВД Украины в Волынской области, злоумышленники планировали использовать девушек в сфере создания продукции порнографического характера с целью последующего распространения ее в сети Интернет на территории стран Европы. Злоумышленники осуществляли свою деятельность через одно из модельных агентств областного центра. Они предварительно проводили кастинги, отбирая девушек для работы моделью на камеру в режиме он-лайн. А затем отправляли их „на работу” за границу, мотивируя большим заработком.

Начальник отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, УМВД Украины в Волынской области полковник милиции Петр ШПИГА сообщил, что в отношении задержанных лиц возбуждено уголовное дело по статье 149 ч. 3 (торговля людьми или другое незаконное соглашение по передаче человека), которой предусматривается лишение свободы сроком до пятнадцати лет.