Милиционеров привлекут к уборке могил
05:35, 12 апреля 2010Общество
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Сообщение из Полтавы
К поминальным дням весь личный состав участковых инспекторов милиции Полтавской области привлекут к приведению в надлежащее состояние воинских захоронений, братских и одиночных могил, других памятных мест.
Об этом журналистам сообщила пресс-служба ГУ МВД в Полтавской области.
По их данным, подобная инициатива высказана начальником ГУМВД Украины в Полтавской области, полковником милиции Александром РУДЯКОМ.
В рамках работ планируется провести благоустройство территории возле административных зданий милицейских подразделений (уборка обочин дорог, посадка деревьев и кустов и т.д.).
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