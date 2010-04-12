Милиционеров привлекут к уборке могил

К поминальным дням весь личный состав участковых инспекторов милиции Полтавской области привлекут к приведению в надлежащее состояние воинских захоронений, братских и одиночных могил, других памятных мест.

Об этом журналистам сообщила пресс-служба ГУ МВД в Полтавской области.

По их данным, подобная инициатива высказана начальником ГУМВД Украины в Полтавской области, полковником милиции Александром РУДЯКОМ.

В рамках работ планируется провести благоустройство территории возле административных зданий милицейских подразделений (уборка обочин дорог, посадка деревьев и кустов и т.д.).