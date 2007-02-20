Российский суд запретил продажу трупов в США

Прокуратура Петербурга перекрыла канал вывоза из России анатомических препаратов, изготовленных из тел умерших людей, сообщает Газета.Ру.

По данным пресс-службы прокуратуры, в январе 2006 года в Пулковскую таможню была подана таможенная декларация на вывоз груза с наименованием «анатомические препараты тела человека». В апреле этот груз с разрешения таможни был вывезен из России. Поставка осуществлялась по контракту, заключенному с американской компанией Corcoran Laboratories Inc.

Как указывается в сообщении, из России вывозились ампутированные конечности, органы и трупы людей, не имевших родственников, а также тела мертворожденных младенцев. Как выяснилось впоследствии, источником этого материала была городская больница номер 14.

По результатам проверки прокуратура сделала вывод о неправомерности подобных операций, так как, согласно закону, органы или ткани человека не могут быть предметом купли, продажи или коммерческих сделок. Арбитражный суд согласился с доводами прокуратуры, признав соответствующий контракт недействительным.

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