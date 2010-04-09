В Китае казнены три гражданина Японии

В Китае сегодня были казнены три гражданина Японии, признанные виновными в контрабанде и незаконном обороте наркотиков. С соответствующим заявлением выступили сегодня представители Высшего народного суда КНР. Приговор гражданам Японии был приведен в исполнение 9 апреля с.г. утром по местному времени. Место проведения казни, а также личности приговоренных не сообщаются, передает китайское информационное агентство "Синьхуа".

Несколькими днями ранее, напоминает РосБизнесКонсалтинг, еще один японец 65-летний Мицунобу Акано также был казнен, будучи обвиненным в аналогичном преступлении в 2006г., что стало первым случаем казни гражданина Японии в КНР, начиная с 1972 г.