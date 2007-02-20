В Украине действуют 30-50 рейдерских групп

В настоящее время в Украине действуют от 30 до 50 рейдерских групп.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей по вопросам корпоративной безопасности Василий КРУТОВ сегодня на круглом столе по проблеме рейдерства.

По его данным, на сегодняшний день количество незаконных захватов предприятий в Украине достигло около 3 тысяч. «Рентабельность этого бизнеса составляет сотни процентов, поэтому мотивация заниматься этим делом достаточно велика», - отметил он.

По словам В.КРУТОВА, результативность рейдерских атак на отечественные предприятия составляет до 90%, «то есть только 10% компаний, которые стали целями рейдеров, могут более-менее защитить себя».

При этом он сообщил, что ежегодный объем рынка поглощений в Украине, без учета приватизации, оценивается в размере около 3 млрд. долл., причем доля недружественных поглощений составляет от 60% до 70%.

По его словам, такая неутешительная статистика сложилась из-за несовершенства законодательства, коррумпированности судов и правоохранительных органов, слабого участия государства и общественности в решении проблемы.

Как отметил в ходе круглого стола президент Антирейдерского союза предпринимателей Владимир ЧМИЛЬ, за 2005–2006 годы ни один человек в Украине не был привлечен «хотя бы к административной ответственности» за рейдерство. «Очевидно, борьба с рейдерством тормозится чиновниками высокого ранга, во власти», - считает он.

По его мнению, для решения проблемы, в частности, необходимо инициировать проверку Генеральной прокуратурой всех решений судов, которые касаются корпоративных прав и могут быть незаконными. “Я могу предоставить для рассмотрения Генпрокуратуре уже 70 таких незаконных решений судов”, - сказал В.ЧМИЛЬ.