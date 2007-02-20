Укрречфлот вычислил своего российского врага и сдал его ”куда следует”

Акционерная судоходная компания «Укрречфлот» 19 февраля передала в Генеральную прокуратуру Украины и Службу безопасности Украины информацию о заказчике организации захвата предприятия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании в Украинском союзе промышленников и предпринимателей по проблеме рейдерства сообщил президент «Укрречфлота» Павел ПОДЛЕСНЫЙ.

В частности, он отметил: «Мы сегодня впервые хотим заявить через СМИ, что мы вышли непосредственно на заказчика. Мы сегодня знаем, кто нам в течение 20 месяцев не дает нормально работать. Мы об этом вчера сообщили в Генеральную прокуратуру, Службу безопасности Украины».

После заседания П.ПОДЛЕСНЫЙ не назвал заказчика, однако отметил, что «это целая корпорация российского происхождения».

Как сообщал УНИАН, в октябре 2006 г. АСК «Укрречфлот» заявила, что избежала незаконного захвата компании благодаря содействию СБУ и Генеральной прокуратуры Украины.

В целом были приняты 15 судебных решений в интересах компании, кроме того, Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту рейдерства.

В феврале 2007 г. АСК «Укрречфлот» заявила об очередной попытке захвата имущества и акций компании и передела собственности акционеров. В частности, прокуратура Днепропетровской области возбудила уголовное дело против «Укрречфлота». Как отмечают в компании, уголовное дело возбуждено на тех же основаниях, что и ранее возбужденное и уже закрытое уголовное дело против компании.

“Укрречфлот” подала жалобу в Генпрокуратуру, в которой требует признать незаконным решение Днепропетровской облпрокуратуры о возбуждении уголовного дела против компании.