Черновецкий скромничал целую неделю

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ во исполнение решения сессии Киевского городского совета от 8 февраля 2007 года «О тарифах на жилищно-коммунальные услуги» подписал распоряжение городской госадминистрации об уменьшении коэффициента повышения квартирной платы и платы за содержание придомовых территорий, которое было введено в Киеве с 1 декабря 2006 года.

Документ, текст которого есть в распоряжении УНИАН, подписан 12 февраля этого года. Согласно этому распоряжению вносятся соответствующие изменения в предыдущее распоряжение КГГА от 30 октября 2006 года №1574 «Об упорядочении размеров тарифов на услуги по содержанию домов и придомовых территорий».

Так, согласно документу, в столице установлен коэффициент повышения размеров тарифов на услуги по содержанию домов и придомовых территорий, установленных распоряжением КГГА от 19 мая 2000 года №748 «Об установлении размеров тарифов на услуги по содержанию домов и придомовых территорий в г. Киеве», которые предоставляются предприятиями и организациями коммунальной формы собственности, в размере 1,9.

В распоряжении также отмечается, что КП «Главный информационно-вычислительный центр» КГГА, организации и учреждения, проводящие начисление платежей населению за жилищно-коммунальные услуги, начисление субсидий и компенсаций для возмещения расходов на оплату ЖКУ, на протяжении месяца после издания этого распоряжения должны провести пересчет за ранее начисленные оплаченные жилищно-коммунальные услуги по 1 декабрю 2006 года. При этом в документе отмечено также, что в случае увеличения платежей доначисление не проводить.

Этим же документом признаны утратившими силу распоряжения КГГА от 30.11.2006 №1703, от 15.12.2006 №1785 и №1787, от 27.01.2007 №69, согласно которым устанавливались ниже, чем в 3,4 раза, коэффициенты повышения квартплаты для отдельных типов жилых домов.