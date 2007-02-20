Погода на 21 - 25 февраля

Завтра в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, постепенное понижение температуры.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ночью в северных областях небольшой снег, утром и днем в восточной половине снег, метели (в Крыму мокрый снег, кое-где с дождем). На остальной территории без существенных осадков. На дорогах, кроме южной части, гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, утром и днем в восточной половине и в Крыму местами порывы 15-20 м/с.

Температура на протяжении суток 1-6° мороза со снижением днем в северных областях до 5-10° мороза; в южной части ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла, в Крыму до 5° тепла.

22-23 февраля ожидается холодная погода. В северных, восточных и Полтавской областях без осадков; температура ночью 16-21° мороза, днем 9-14° мороза, на севере Левобережья ночью 22-27° мороза, днем 12-17° мороза, ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

На остальной территории снег, метели, порывы восточного ветра 15-20 м/с (только в южной части 22 февраля без осадков); температура ночью 13-18° мороза, в Прикарпатских областях и на юге страны 8-13° мороза, днем 4-9° мороза, в Крыму 0-5° мороза; на Южном побережье Крыма ночью и днем около 0°. На дорогах гололедица.

24-25 февраля - без существенных осадков, только 24 февраля в Крыму небольшой снег, днем 25 февраля в западных областях небольшой мокрый снег. Сохранится холодная погода, только 25 февраля ночью в западных областях, днем на Правобережье повышение температуры на 3-7°.

В Киеве и области в среду облачно с прояснениями. Ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура в Киеве ночью 3-5° мороза, днем понижение до 6-8° мороза; по области ночью 1-6° мороза, днем понижение до 5-10° мороза.

22-23 февраля ожидается холодная погода с температурой ночью 16-21° мороза, днем 9-14° мороза. Без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

24-25 февраля сохранится холодная погода, только днем 25 февраля ослабление мороза на 3-5°. Без существенных осадков.