Картину Тициана из Одесского музея готовятся экспонировать в Венеции

Администрация Одесского музея западного и восточного искусства намерена вначале лета экспонировать полотно Тициана "Портрет венецианского дожа Джироламо Приули" в Венеции, согласно достигнутых предварительных договоренностей с руководством картинных галерей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил на пресс-конференции директор музея Владимир ОСТРОВСКИЙ, уточнив, что «после завершения экспонирования венецианские искусствоведы проведут экспертизу и определят, принадлежит ли картина кисти гениального итальянца Тициана».

По словам В.ОСТРОВСКОГО, согласно предварительным экспертным оценкам ведущих специалистов Киева, стоимость картины сейчас составляет около 4 млн. долл. Исходя из этого, страховая стоимость полотна при транспортировке в Италию определена в 10 тыс. долл.

Для заключения соглашения с транспортной компанией "Кунстранс", которая имеет лицензию на вывоз за границу предметов искусства, администрация надеется найти необходимые средства у зарубежных меценатов. Если же итальянские спонсоры не откликнутся, добавил директор музея, «финансовым сопровождением картины займется специально созданный попечительский совет, состоящий из городских меценатов».

Пока же дирекция музея ожидает официальный запрос из Италии, без которого невозможно дальнейшее оформление документов на вывоз полотна. Затем понадобится около двух месяцев, чтобы уладить формальности, связанные с его транспортировкой в Венецию, заключил В.ОСТРОВСКИЙ.