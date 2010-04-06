Сообщение о заминировании супермаркета оказалось ложным

Сообщение о заминировании супермаркета «Амстор» в Кременчуге Полтавской области оказалось ложным.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кременчугского городского управления милиции.

«Наши работники обследовали супермаркет и прилегающую территорию. Взрывоопасных веществ не выявили. Мы продолжаем поиск человека, совершившего анонимный звонок и сообщившего о заминировании»,- сказал представитель горуправления милиции.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 14.11 в дежурную часть городского управления милиции Кременчуга позвонил неизвестный и сообщил, что супермаркет «Амстор» заминирован. К супермаркету выехали наряды милиции, МЧС, саперы. Посетители и продавцы магазина были немедленно эвакуированы.