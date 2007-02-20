В Одессе осквернили Мемориал памяти жертв нацизма

Злоумышленники осквернили Мемориал памяти жертв нацизма, возведенный на Люстдорфской дороге в Одессе.

Как передает корреспондент УНИАН, на некоторых фрагментах скульптурного комплекса неизвестные вандалы начертали свастику, а на плитах оставили надписи: «Поздравляем с Холокостом».

По сведениям правоохранительных органов, также осквернены могилы на третьем еврейском кладбище.

Справка УНИАН. Мемориал памяти жертв нацизма находится на месте бывших пороховых складов, куда осенью 1941 года фашисты согнали 25 тысяч местных жителей, преимущественно евреев. И вскоре заживо их сожгли. Всего во время оккупации Одесской области, по оценкам исследователей, уничтожено около 240 тысяч мирных жителей.