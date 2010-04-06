В Бахчисарае «заминировали» ж/д вокзал

Взрывное устройство искали сотрудники правоохранительных органов вчера на железнодорожном вокзале Бахчисарая в Крыму из-за анонимного звонка о заминировании.

Взрывчатка не найдена. Вечером в районе вокзала собрались около 100 человек, среди них были желающие уехать в Симферополь.

"Сотрудники милиции не пускали людей к зданию вокзала и на перрон. Работники ГАИ разворачивали автотранспорт в двухстах метрах от вокзала", - сообщил корреспонденту УНИАН по телефону очевидец.

Звонок о заминировании поступил дежурному по вокзалу. "Ничего не найдено. Поезда пошли. График, наверное, подкорректируется немного", - сказал УНИАН по телефону после 20.00 сотрудник МЧС.

Последний раз вокзал в Бахчисарае "минировали" в декабре 2009 года.