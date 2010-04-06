Детской больнице передали офтальмологическое оборудование

В Житомирской области благотворительный фонд "Сердце к сердцу" передал в областную детскую больницу купленное за собранные волонтерами средства офтальмологическое оборудование для детей с недостатками зрения.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в областном центре здоровья Житомирского областного совета.

По словам координатора акции Влада ПУЧИЧА, в общей сложности волонтерами собрано 69884,41 грн.

За них уже приобретено восемь аппаратов для обследования и лечения больных - проектор знаков, налобный офтальмоскоп, мускулотренинг, вакуумный массажер, терапевтический лазер и пр.

Следующую акцию фонд проведет 10-16 мая. Во время ее волонтеры будут собирать средства на медицинскую помощь новорожденным.