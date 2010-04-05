Исполняется 300 лет первой украинской Конституции

5 апреля исполняется 300 лет со дня подписания гетманом Пилипом Орликом «Договора и Установления прав и вольностей Войска Запорожского и всего свободного народа», известного как Конституция Пилипа Орлика. По этому случаю Украинская народная рада призывает украинцев почтить память известной исторической фигуры.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы УНР со ссылкой на заместителя председателя Украинской народной рады, лидера Украинской общины Киева Сергея РУДЫКА.

«Украинская народная рада считает, что в этот выдающийся для нации день настоящие патриоты Украины должны преклонить колени перед землей, в которой нашел свой покой великий гетман Иван Мазепа, где на созванной раде был избран гетманом Пилип Орлик и создана им первая украинская Конституция», – отметил С.РУДЫК.

Он убежден, что на сегодняшний день задача всех национал-патриотических сил, независимо от политических убеждений и партийной принадлежности, объединиться во имя защиты государственного суверенитета, сохранения и воссоздания культурно-исторического наследия и восстановления национальной идентификации.

“Я приглашаю всех, кому небезразлична Украина и украинское, приехать 9 апреля 2010 года на землю, где писались знаменательные страницы истории нашего государства, и почтить память автора Основного Закона, которым украинцы могут по праву гордиться», – добавил С.РУДЫК.

По информации УНР, 9 апреля с.г. в г. Бендеры, где был подписан исторический документ (в настоящее время – Приднестровская Молдавская Республика), запланировано установление памятного знака в честь 300-летия Конституции Пилипа Орлика на территории военно-исторического мемориального комплекса «Бендерская крепость». В г. Тирасполь (Приднестровский университет им. Т.Г.Шевченко) начнется в этот день Международная научно-практическая конференции «Роль и значение Конституции Пилипа Орлика в становлении демократических институтов стран Восточной Европы».

Кроме того, по случаю годовщины провозглашения Конституции Пилипа Орлика в г. Бендеры 9 апреля отдельный Гетманский Полк охраны «СПАС» и казаки Приднестровья планируют подписать Меморандум по охране общей украинско-молдавской границы.

Как сообщал УНИАН, 1 апреля в интервью Национальной радиокомпании Украины Николай ТОМЕНКО сообщил, что, как заместитель председателя Верховной Рады и автор исследования «История украинской Конституции», примет участие в торжественных мероприятиях, которые состоятся в Республике Молдова.

По его словам, 300-летие первой украинской Конституции нуждается во внимании от государства и уважения властей. Н.ТОМЕНКО отметил важность этой даты и подчеркнул, что это не только первая украинская Конституция, но и «одна из первых европейских Конституций в ее современном понимании».

В то же время Н.ТОМЕНКО выразил сожаление, что Президент и правительство не уделили надлежащего внимания этой дате. Он отметил, что кроме мероприятий, запланированных Министерством юстиции, в Украине это событие практически не будет отмечаться.