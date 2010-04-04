На Прикарпатье пройдет фестиваль «Писанка»

В городе Коломыя Ивано-Франковской области 10-11 апреля пройдет фестиваль «Писанка».

Об этом УНИАН сообщили в отделе культуры Коломыйского горисполкома.

10 апреля состоится официальное открытие фестиваля, на которое приедут мастера писанкарства не только из Украины, но и из других стран, в частности, из Польши, России, Румынии. Основные действа состоятся на площади перед единственным в мире Музеем Писанки в Коломые.

В программе фестиваля - выставка-продажа произведений декоративно-прикладного искусства, конкурс писанковой росписи, творческая программа фестиваля с участием коллективов народного творчества, украинские Пасхальные вечерницы для молодежи, развлекательная программа «Коломыйская забава».

Изюминой фестиваля должен стать конкурс росписи нетрадиционной писанки.

Победители конкурсов будут награждены грамотами и ценными призами.