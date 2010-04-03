Кто ответит за европейскую интеграцию?

Экс-вице-премьер по вопросам европейской интеграции Григорий НЕМЫРЯ критикует новое правительство за отмену ответственных за европейскую интеграцию институтов.

Об этом он сообщил в интервью УНИАН.

“В новом правительстве нет должности вице-премьер-министра по европейской интеграции. Можно сказать, что АЗАРОВ взял на себя ответственность. Но кто бы не взял ответственность, ключевыми являются изменения в механизмы координации, которые уже сейчас являются очевидными. Ликвидирован правительственный комитет по вопросам европейской интеграции”, – сказал Г.НЕМЫРЯ.

На вопрос, в чем заключалась функция этого комитета, Г.НЕМЫРЯ ответил: “Это значит, что для проектов постановлений, распоряжений Кабмина, а также проектов законов и изменений к законам исчезает фильтр, который анализирует их на соответствие нормам европейского права, и, фактически, определяет основной цивилизационный стержень нормотворчества на уровне Кабинета министров”.

По его словам, “под лозунгом реорганизации Секретариата Кабмина фактически хотят расформировать Координационное бюро европейской и евроатлантической интеграции, которое было создано во времена правительства ТИМОШЕНКО. Его основная функция заключалась в обеспечении горизонтальной координации. Такой интеграции раньше никогда не было в независимой Украине. Эта структура существовала во всех странах, которые были кандидатами в ЕС”.

Г.НЕМЫРЯ заявил, что это “очередной пример несоответствия между риторикой ЯНУКОВИЧА в Брюсселе и его реальными шагами. И когда говорят, что мы, возможно, присоединимся к Таможенному союзу, но по форме 3 плюс 1, то игнорируют очевидный факт: продвижение Украины к Таможенному союзу подводит красную черту на пути к углубленной зоне свободной торговли с ЕС, что является реальной экономической интеграцией Украины в ЕС”.