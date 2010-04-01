Азаров отменил закупки автобусов для "Артека" по схеме Тимошенко

Кабинет министров Украины постановлением № 285 от 31 марта 2010 года признал утратившим действие постановление Кабинета министров от 28 апреля 2009 года № 431 "Об особенностях закупки автобусов для обеспечения оздоровления и отдыха детей в государственном предприятии "Международный детский центр "Артек".

Текст соответствующего постановления за подписью премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА размещен на Правительственном портале.

Как сообщал УНИАН, предыдущее правительство, которое возглавляла Юлия ТИМОШЕНКО, своим постановлением № 431 от 28 апреля 2009 года разрешило осуществлять закупку автобусов для обеспечения оздоровления и отдыха детей в государственном предприятии "Международный детский центр "Артек" по процедуре закупки у одного участника без согласования с Министерством экономики.