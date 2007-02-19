СБУ оставила Киев без героина

Сотрудники Управления Службы безопасности Украины в г. Киеве в ходе спецоперации пресекли попытку наладить контрабандный канал поставок в Украину героина.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СБУ, наркотики злоумышленники доставили международной почтой. Расфасованный в небольшие пакетики желто-белый порошок спрятали в вещах, содержащихся в посылке.

На данное время в столице задержана девятнадцатилетняя гражданка одной из стран Североамериканского континента, которая приехала посетить родственников и уже в Киеве, получила бандероль из-за границы, в которой содержалась партия героина.

Следователем УСБУ возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) и ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта).

Кроме того, с начала года по материалам УСБУ столичная милиция пресекла противоправную деятельность четырех наркодилеров, которые продавали кокаин, героин, амфетамин и таблетки “экстази” в ночных развлекательных заведениях Киева. У задержанных “на горячем” правонарушителей изъято свыше сто пятидесяти доз особо опасного наркотического зелья.