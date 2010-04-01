Завтра в Украине - дожди и грозы

Завтра в Украине, кроме Закарпатья и Прикарпатья, небольшой дождь, на юге и востоке отдельные грозы, ночью в центральной и южной части, а днем в восточных областях и Приазовье умеренный дождь.

Ночью и утром на западе и крайнем юге местами туман, ветер юго-восточный, в западных областях западный, 7-12 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 2-7° тепла; днем 8-13°, на Закарпатье и юге Одесской области до 17° тепла; в Карпатах ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 4-9° тепла.

В Киевской области в пятницу ожидается небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 8-13°. В Киеве температура ночью 4-6° тепла, днем 8-10°.