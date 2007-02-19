В деле о взрыве в ”Макдональдсе” появился подозреваемый (фото)

Правоохранительные органы составили фоторобот молодого человека, который разыскивается в связи со взрывом в петербургской закусочной "Макдоналдс" 18 февраля.

По словам очевидцев, за несколько минут до подрыва бомбы он был замечен неподалеку от места происшествия и вел себя неадекватно.

Посетители "Макдоналдса" пояснили, что молодой человек вел себя очень нервозно и постоянно смотрел на часы. Однако следствие не исключает, что к самому взрыву он может не иметь никакого отношения.

По уточненным данным, мощность бомбы, взорванной в закусочной, составляла 75 граммов в тротиловом эквиваленте. Кроме того, взрывное устройство имело поражающие элементы - на месте происшествия найдены гайки. Ранее сообщалось о безоболочной бомбе в 200 граммов тротила.

Также некоторые посетители "Макдоналдса" заявили, что взрыв произошел не под столиком, как утверждают следователи, а в одном из туалетов.

Напомним, в результате взрыва, который произошел в закусочной на углу улицы Рубинштейна и Невского проспекта, пострадали шесть человек, в том числе 38-летний турист из Германии. Он уже выписан из больницы. В настоящее время под наблюдением врачей Мариинской больницы остается 48-летняя женщина, однако, ее здоровью ничего не угрожает. Само помещение "Макдоналдса" повреждено несильно.

Лента.ру

Фото Фонтанка.Ру