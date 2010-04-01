На Оболони подожгли две иномарки

Сегодня ночью неизвестные подожгли два автомобиля «Хюндай» в Оболонском районе Киеве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в Киеве, автомобили стояли во дворе девятиэтажного жилого дома по адресу: проспект Оболонский, 7-Б. Одна из жительниц увидела, как возле дома остановился черный микроавтобус, из него выбежали люди, прокололи передние шины двух автомобилей и бросили горючую смесь.

Женщина сообщила об увиденном владельцам автомобилей, которые, в первую очередь, вызвали пожарных и милицию. Через три минуты пожарно-спасательные подразделения прибыли на место происшествия и затушили пламя. Благодаря такой оперативности огонь повредил только передние шины, салоны и моторные отсеки обоих автомобилей.

Поиском поджигателей занимаются правоохранительные органы.