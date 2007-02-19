Евросоюз откроет границы для гастарбайтеров

Европейский союз планирует активнее привлекать на работу граждан из стран, которые не являются членами ЕС.

Как сообщает “Немецкая волна”, для этого будет введена так называемая „голубая карта” – аналог американской „зеленої карты” для иммигрантов.

Ожидается, что директиву о „голубой карте” будет представлена в сентябре.

Владелец “голубой карты” сможет без дополнительных бюрократических препятствий искать работу в любом государстве ЕС, а в случае трудоустройства ему будет разрешено взять с собой семью.

Отмечается, что ввести “голубую карту” в Еврокомиссии решили из-за того, что рождаемость в государствах ЕС постоянно сокращается. В то же время, прирост населения за счет иммигрантов не является настолько ощутимым, как, например, в США или Канаде. Решением проблемы может быть использование потенциала Африки, где наблюдается демографический взрыв. В то же время, в Еврокомиссии рассчитывают также и на специалистов из стран Восточной Европы и Индии.

Сообщается, что первый экспериментальный центр вакансий на прошлой неделе уже был открыт в Мали, где предлагают работу в отрасли сельского хозяйства, строительства и туризма. Трудоустраивать жителей Мали уже согласились Испания и Франция, а руководство Дании, Италии и Нидерландов пока еще думают.