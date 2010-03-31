У депутата горсовета Киева украли документы о приватизации в столице за 4 года

Прокуратурой города Киева возбуждено уголовное дело по факту служебной халатности служебных лиц Главного управления коммунальной собственности КГГА, по вине которых были потеряны документы о приватизации объектов на территории столицы за 2006-2010 годы.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь прокурора города Киева Мирослава МУШКА, отметив, что дело возбуждено по ст. 367 Уголовного кодекса Украины. За совершение данного служебного преступления УКУ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

По информации прокуратуры, 26 марта 2010 г. депутат Киевского городского совета, председатель одной из комиссий совета обратился в органы внутренних дел относительно похищения его машины. По данному факту Шевченковским райуправлением Главного управления МВД Украины в г. Киев было возбуждено уголовное дело по ч. 3 с. 289 Уголовного кодекса Украины. В похищенной машине находились указанные приватизационные документы.