В храмах Крыма будут дежурить бойцы Шуфрича

Сотрудники Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций намерены дежурить в храмах Крыма в ночь с 3 на 4 марта, когда верующие соберутся на всенощную, чтобы встретить Пасху, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

"Даже в храмах может произойти несчастье", - отметили спасатели.

Так, большое скопление людей, ажиотаж вокруг обряда освящения, неуступчивость и раздражение могут спровоцировать панику, столкновение и травмирование, некоторые люди приходят в храм в нетрезвом виде и ведут себя неадекватно, что может способствовать привести к несчастным случаям. Кроме того, во время крестного хода, когда верующие идут вокруг храма с горящими свечами в руках, может загореться одежда, волосы или платок впереди идущего.

Бойцы МЧС просят верующих быть внимательными и взаимовежливыми.

Перед Пасхой сотрудники государственного пожарного надзора проведут "пожарно-технические обследования" православных храмов.