В храмах Крыма будут дежурить бойцы Шуфрича
Верующих просят быть внимательными
Сотрудники Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций намерены дежурить в храмах Крыма в ночь с 3 на 4 марта, когда верующие соберутся на всенощную, чтобы встретить Пасху, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
"Даже в храмах может произойти несчастье", - отметили спасатели.
Так, большое скопление людей, ажиотаж вокруг обряда освящения, неуступчивость и раздражение могут спровоцировать панику, столкновение и травмирование, некоторые люди приходят в храм в нетрезвом виде и ведут себя неадекватно, что может способствовать привести к несчастным случаям. Кроме того, во время крестного хода, когда верующие идут вокруг храма с горящими свечами в руках, может загореться одежда, волосы или платок впереди идущего.
Бойцы МЧС просят верующих быть внимательными и взаимовежливыми.
Перед Пасхой сотрудники государственного пожарного надзора проведут "пожарно-технические обследования" православных храмов.