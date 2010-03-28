Мошенники продали чужой склад и технику

08:26, 28 марта 2010
Общество
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Сообщение из Хмельницкой области

Государственная служба по борьбе с экономической преступностью в Хмельницкой области разоблачила основателя и директора общества с ограниченной ответственностью, которые незаконно продали чужой склад и технику на сумму 8,5 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУ МВД в области, должностные лица на основании поддельных документов реализовали другому обществу с ограниченной ответственностью имущество (здание склада и несколько единиц автотранспорта), принадлежащее частному предприятию.

В результате этих действий последнему нанесен ущерб на сумму 8,5 млн. грн.

Сейчас прокуратура Хмельницкого района возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.366 (служебная подделка) УК Украины.

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