Мошенники продали чужой склад и технику

Государственная служба по борьбе с экономической преступностью в Хмельницкой области разоблачила основателя и директора общества с ограниченной ответственностью, которые незаконно продали чужой склад и технику на сумму 8,5 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУ МВД в области, должностные лица на основании поддельных документов реализовали другому обществу с ограниченной ответственностью имущество (здание склада и несколько единиц автотранспорта), принадлежащее частному предприятию.

В результате этих действий последнему нанесен ущерб на сумму 8,5 млн. грн.

Сейчас прокуратура Хмельницкого района возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.366 (служебная подделка) УК Украины.