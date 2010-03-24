Донецкий суд решил привлечь внука Бандеры к рассмотрению иска

Сегодня Донецкий окружной административный суд вынес постановление привлечь Степана БАНДЕРУ, являющегося внуком лидера ОУН Степана Бандеры, к участию в рассмотрении иска о незаконности и отмене указа бывшего Президента Виктора ЮЩЕНКО о присвоении С.Бандере звания Героя Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, суд вынес решение привлечь внука С.БАНДЕРЫ для участия в процессе в качестве третьего лица.

Начиная сегодняшнее заседание, председатель коллегии судей Каринэ АБДУКАДЫРОВА сообщила, что 4 марта 2010 года в суд поступил иск от жителя г. Донецка Василия ГНАТЮКА с требованием признать незаконным и отменить указ В.ЮЩЕНКО о присвоении С.Бандере звания «Герой Украины». Одновременно председатель коллегии судей сообщила, что в суд от представителя ответчика поступило ходатайство объединить в один ранее поданный иск адвоката В.ОЛЕНЦЕВИЧА и иск В.ГНАТЮКА.

Однако присутствовавший в заседании В.ОЛЕНЦЕВИЧ заявил по этому поводу возражения, аргументировав их тем, что его иск построен «не на эмоциональном восприятии, а исключительно на юридической точке зрения», а иск В.ГНАТЮКА - на обличении С.Бандеры как «палача» и «пособника нацистов».

После обсуждения вопроса в совещательной комнате суд принял сторону В.ОЛЕНЦЕВИЧА и отказался объединять два иска в один. Как отмечается в решении суда по этому вопросу, иски В.ОЛЕНЦЕВИЧА и В.ГНАТЮКА «не являются тождественными».

Далее суд огласил ходатайство, полученное судом сегодня, 24 марта, от жителя г. Житомира Юрия ВАЛТОРНИСТА, который просил привлечь его к участию в данном деле в качестве третьего лица. В своем заявлении в суд истец утверждал, что «всю жизнь ждал», когда заслуги С.Бандеры перед Украиной будут «достойно оценены» и теперь считает необходимым защищать имя С.Бандеры в суде.

Однако и это ходатайство суд отклонил, согласившись с мнением В.ОЛЕНЦЕВИЧА, что аргументы истца из Житомира «юридически несолидны».

В завершение заседания К.АБДУКАДЫРОВА огласила постановление суда о привлечении Степана БАНДЕРЫ, являющегося внуком лидера ОУН, к участию в рассмотрении иска о незаконности и отмене указа В.ЮЩЕНКО о присвоении С.Бандере звания «Герой Украины».

В постановлении суда отмечается, что, учитывая то, что 22 января 2010 года Президент В.ЮЩЕНКО вручил орден Державы и удостоверение к ордену внуку награжденного, суд считает необходимым в соответствии с требованиями закона привлечь к участию в рассмотрении дела как третьего лица внука С.Бандеры, т.к. «его права, свободы и интересы могут касаться решения по данному делу».

Очередное заседание суда К. АБДУКАДЫРОВА назначила на 2 апреля 2010 года.

После окончания заседания В. ОЛЕНЦЕВИЧ высказал свое мнение по поводу того, почему суд выступил с инициативой привлечь к участию в процессе как третьего лица внука С. Бандеры. «Видимо, суду кажется, что если будет отменен указ (указ В.ЮЩЕНКО о присвоении С.Бандере звания Героя Украины - УНИАН), это коснется прав собственности внука Степана Бандеры, у которого хранится орден Державы», - сказал адвокат.

По его мнению, суд хочет «обеспечить процессуальную чистоту, поскольку решение суда может коснуться внука С.Бандеры». «Когда будет вынесено решение суда, внук С.Бандеры может вдруг заявить свои права на том основании, что суд решил вопрос о его правах, но его об этом не уведомил», - отметил адвокат.

Он также не исключил, что если вдруг С.Бандера в срок до 2 апреля заявит желание лично присутствовать в заседании суда, суд должен будет отложить рассмотрение дела до приезда С.БАНДЕРЫ в Донецк.

На вопрос журналистов, знает ли В.ОЛЕНЦЕВИЧ о том, что внук С.Бандеры проживает в Канаде, адвокат ответил, что не знает об этом.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля 2010 года Донецкий окружной административный суд начал рассмотрение иска адвоката В. ОЛЕНЦЕВИЧА о признании незаконным и отмене указа Президента В.ЮЩЕНКО о присвоении Степану Бандере звания «Герой Украины».

Истец просил суд удовлетворить его иск в полном объеме. «Указ президент ЮЩЕНКО незаконен, поскольку, согласно Закону Украины «О государственных наградах Украины», звание Герой Украины присваивается только гражданам Украины, а Бандера им никогда не являлся», - сказал истец.

Суд огласил содержание возражений, присланных стороной Президента Украины, в которых говорилось, что требования истца не обоснованы и, значит, не подлежат удовлетворению. Сторона Президента подробно изложила свою позицию по данному делу, обосновав, почему С.Бандере присвоено звание «Герой Украины». К возражениям также прилагались материалы, которые, по мнению стороны ответчика, подтверждают правоту Президенту Украины, а именно: тексты многочисленных обращений в адрес Президента от районных и областных советов Ивано-Франковской и Тернопольской областей с предложениями присвоить звание «Герой Украины» С. Бандере.