Американские банкиры выпустили кредитки для нелегалов

Один из крупнейших американских банков Bank of America выпустил кредитные карты, которые будут доступны для людей, не имеющих номера социального страхования (Social Security Number). В основном к этой категории в Соединенных Штатах относятся нелегальные иммигранты из стран Латинской Америки, пишет газета The Wall Street Journal.

Согласно новой программе банка, обзавестись картой финансовой организации сможет любой человек без номера социального страхования и кредитной истории при условии, что в течение трех месяцев чековый счет владельца не имел функции овердрафта (автоматической линии кредита, предоставляемой банком на погашение негативной разницы между суммой, на которую выписан чек, и имеющимся на счете балансе).

В США номер социального страхования присваивается гражданам, а также постоянным и временным резидентам. Основная его функция - надзор за доходами граждан. В последнее время девятизначный номер стал служить неофициальным удостоверением личности.

По словам представителей Bank of America, новая программа не идет вразрез с антитеррористическим законами страны. В настоящий момент в округе Лос-Анджелес, где отмечена наиболее плотная концентрация незарегистрированных иммигрантов, нелегалы могут получить кредитные карты в 51 отделении банка. Как отмечают эксперты, подобным образом финансовая организация пытается завоевать новый для себя рынок.

Лента.ру