Американские банкиры выпустили кредитки для нелегалов
Нельзя упускать такой огромный рынок
Один из крупнейших американских банков Bank of America выпустил кредитные карты, которые будут доступны для людей, не имеющих номера социального страхования (Social Security Number). В основном к этой категории в Соединенных Штатах относятся нелегальные иммигранты из стран Латинской Америки, пишет газета The Wall Street Journal.
Согласно новой программе банка, обзавестись картой финансовой организации сможет любой человек без номера социального страхования и кредитной истории при условии, что в течение трех месяцев чековый счет владельца не имел функции овердрафта (автоматической линии кредита, предоставляемой банком на погашение негативной разницы между суммой, на которую выписан чек, и имеющимся на счете балансе).
В США номер социального страхования присваивается гражданам, а также постоянным и временным резидентам. Основная его функция - надзор за доходами граждан. В последнее время девятизначный номер стал служить неофициальным удостоверением личности.
По словам представителей Bank of America, новая программа не идет вразрез с антитеррористическим законами страны. В настоящий момент в округе Лос-Анджелес, где отмечена наиболее плотная концентрация незарегистрированных иммигрантов, нелегалы могут получить кредитные карты в 51 отделении банка. Как отмечают эксперты, подобным образом финансовая организация пытается завоевать новый для себя рынок.