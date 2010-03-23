Винницкий губернатор просит сократить проверяющих хотя бы вдвое
... а то они не успевают друг за другом
Глава Винницкой областной государственной администрации Александр ДОМБРОВСКИЙ считает необходимым хотя бы вдвое сократить количество государственных контролирующих органов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил вчера во время семинара-совещания под председательством и.о. главы Антимонопольного комитета Украины Александра МЕЛЬНИЧЕНКО.
«Я в пятницу был на польском предприятии "Барлинек", расположенном в Виннице. Оно было построено три года назад, туда поляки вложили на сегодня 60 млн. евро и создали практически тысячу новых рабочих мест. За этот короткий период количество проверок, которые они пережили, уже доходит до сотни. Они просто в шоке. Они в шоке, что одни выходят, вторые заходят», - рассказал А.ДОМБРОВСКИЙ.
Он считает, что «…на этом этапе трансформации, если бы мы, по крайней мере, хотя бы вдвое сократили количество этих структур - это было бы просто правильно. С 60 - сделали 30, с 30 оставили 15». «И поверьте мне - экономика бы вздохнула», - добавил глава Винницкой ОГА.