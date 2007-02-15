Для своего следующего ребенка Кильчицкая может нанять суррогатную мать

Заместитель председателя киевской городской администрации, 38-летняя Ирена Кильчицкая в интервью «Фактам» заявила, что рожать (в одну из частных киевских клиник) поедет через несколько дней. Сама, на собственном авто. Сидеть с новорожденной дочерью не собирается – поручит ее заботам няни. А также не исключает, что следующего своего ребенка доверит вынашивать суррогатной матери.

«Слава Богу, ни в каком отдыхе и реабилитации, как беременная женщина, я весь этот срок не нуждалась, - сказала Кильчицкая. - Но не уверена, что так же будет с последующими моими детьми, которых я планирую иметь. Не исключаю, что следующего моего ребенка доверю вынашивать суррогатной матери».

В ответ на недоуменное замечание корреспондента издания, времена, мол такие, что зачастую чужому человеку даже сумочку жалко дать поносить, не то что собственного ребенка, Кильчицкая возразила, что с прогрессом, в том числе и в сфере столь интимных отношений как отношения матери со своим еще не рожденным ребенком, необходимо считаться. «Полет в космос, клонирование и прочие достижения прогресса тоже поначалу казались чем-то страшным и непонятным. Сегодня это уже явь. Я не пророк, но думаю, лет через десять к суррогатному материнству женщины будут прибегать не только в том случае, когда сами не могут выносить детей. Многие деловые занятые женщины, которые пробиваются в жизни сами, а не сидят на шее у мужчины, захотят иметь собственного ребенка, не отвлекаясь на его рождение. И будут пользоваться услугами суррогатных матерей».

И не всегда, по мнению Кильчицкой, использование услуг суррогатных матерей должно диктоваться соображениями здоровья женщины. Например, сказала она, нанять суррогатную мать можно «ради экономии сил и времени. У нас сегодня очень динамичная жизнь, и надо все успеть. Сегодня, если вы заметили, уже не работает поговорка: "Семь раз отмерь, один раз отрежь". Потому что, пока ты будешь отмерять свое решение, отрезать уже будет нечего».