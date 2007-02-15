Что думают люди о развитии событий в Украине (соцопрос)

В Украине 63,2% граждан считают, что события в государстве происходят в неправильном направлении, сообщили УНИАН в Центре Разумкова.

Как свидетельствуют результаты социологического исследования Центра Разумкова, проведенного с 2 по 9 февраля, количество граждан, которые разделяют это мнение, в феврале 2007 года увеличилось на 3,1% по сравнению с результатами аналогичного опроса в декабре 2006 года. Но при этом наименьшее количество тех, кто считает, что события развиваются в неправильном направлении, - в Южном регионе: 53,1%, а в других регионах - от 63% до 67%.

По данным социологов, лишь 16,3% респондентов ответили, что события развиваются в правильном направлении.

Исследование было проведено социологической службой Центра Разумкова с 2 по 9 февраля 2007 года с участием 2011 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях Украины, Киеве и Крыму по выборке, представляющей взрослое население Украины по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.