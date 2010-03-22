Израиль депортирует украинскую террористку

Власти Израиля объявили о депортации в Украину Ирэны ПОЛИЩУК, осужденной за содействие терроризму, сообщает “Немецкая волна”.

Гражданка Украины в 2002 году помогла в организации теракта, вследствие которого два человека погибли и 40 получили ранение.

31-летняя И.ПОЛИЩУК обручилась с палестинцем Ибрагимом в Украине и впоследствии переехала жить в Вифлеем. В Израиле И.ПОЛИЩУК жила нелегально, с поддельным паспортом, и не становилась на учет в украинском консульстве. И.ПОЛИЩУК и ее муж были задержаны на второй день после теракта, произошедшего в городе Ришон Ле-Циони в мае 2002 года.

Как выяснило следствие, супруги на собственной машине доставили террориста-смертника на место теракта. После ареста И.ПОЛИЩУК признала свою вину, а израильский суд приговорил ее к двадцатилетнему тюремному заключению. Ее муж был приговорен к шести пожизненным срокам и еще к 45-ти годам. И.ПОЛИЩУК уже отсидела почти 7 лет из своего срока и теперь, как сообщает официальное палестинское информагентство "МААН", власти Израиля объявили о подготовке ее депортации в Украину.

Власти Палестинской автономии пыталась обжаловать решение суда, вынесенное И.ПОЛИЩУК, отмечая, что украинка имеет двоих несовершеннолетних дочерей, одну из которых воспитывают ее родители в Украине. Однако апелляция, а также представление самой И.ПОЛІЩУК с просьбой отменить ее депортацию были отклонены. Палестинский министр по делам узников Исса КАРАКЕ заявил, что решение о депортации украинской гражданки на родину является «опасным и тираническим» и нарушает международное законодательство и базовые принципы прав человека.

В правозащитной организации «Аддамир», которая помогает заключенным палестинским женщинам, сообщили, что их адвокаты сейчас изучают постановление о депортации. Пресс-служба Управления израильских тюрем на момент подготовки материала не предоставила комментариев по делу.