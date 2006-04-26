В столкновении с МАЗом в Донецке погибли четверо

В Донецке на перекрестке улиц Артемовская и маршала Жукова в результате столкновения легкового автомобилей "КИА" с грузовым автомобилем "МАЗ-5429" погибли четыре человека и один в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу города.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, по факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в Донецкой области.