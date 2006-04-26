В столкновении с МАЗом в Донецке погибли четверо
09:27, 26 апреля 2006Общество
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На перекрестке улиц Артемовская и маршала Жукова
В Донецке на перекрестке улиц Артемовская и маршала Жукова в результате столкновения легкового автомобилей "КИА" с грузовым автомобилем "МАЗ-5429" погибли четыре человека и один в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу города.
Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, по факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.
На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в Донецкой области.
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