В БЮТ предлагают в 10 раз увеличить штрафы за стихийные свалки

Народный депутат, член фракции БЮТ Андрей ПАВЛОВСКИЙ предлагает в 10 раз увеличить штрафы за засорение леса и создание в лесах стихийных нелегальных свалок отходов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, соответствующий законопроект зарегистрирован в Верховной Раде (№ 6141 «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях» (относительно усиления ответственности за загрязнение лесов).

Проектом закона, в частности, предусмотрено увеличение административных взысканий с должностных лиц от 50 до 80 необлагаемых минимумов доходов граждан за повреждение леса промышленными, коммунально-бытовыми выбросами и отходами. При засорении леса отходами - наложение штрафа от 30 до 70 необлагаемых минимумов доходов граждан для должностных лиц и от 10 до 30 необлагаемых минимумов для граждан.

«Действующий еще в редакции 1997 года КУоАП предусматривает смехотворные штрафы - от 1 до 8 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет от 17 до 136 грн.», - отметил А.ПАВЛОВСКИЙ.

«Учитывая экономическую ситуацию и рост числа правонарушений, указанные суммы штрафов не только не мотивируют прекращение издевательства над «зелеными легкими», но и провоцируют к такой самой дешевой утилизации мусора, как вывоз на стихийные нелегальные свалки в лесах», - отметил депутат.