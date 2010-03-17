Уволен глава Налоговой администрации

С должности председателя Государственной налоговой администрации Украины (ГНАУ) уволен Сергей БУРЯК.

Об этом сообщается на официальном сайте ГНАУ.

Исполняющим обязанности председателя ГНАУ – начальника налоговой милиции назначен Виктор ШЕЙБУТ.

„Виктор ШЕЙБУТ хорошо знает работу налоговой службы, поскольку уже работал в структуре ГНА Украины”, - сказал во время представления руководителя ГНАУ первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ.

Как сообщал УНИАН, Сергей БУРЯК занимал должность председателя ГНАУ с декабря 2007 года.