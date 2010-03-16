У Азарова готовят налоговую амнистию

Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО заявил о планах провести налоговую амнистию для тех, кто вывел свои средства за границу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире телеканала ICTV.

Также С.ТИГИПКО сообщил, что через неделю будет подготовлена краткосрочная программа по проведению первоочередных экономических реформ.

"Что касается краткосрочной программы, которая будет действовать 100 дней, то этой программой занимаюсь я конкретно, и соответствующие задания даны Минэкономики, которое в Кабмине отвечает за стратегию проведения реформ. И эта программа через неделю будет готова полностью", - заявил С.ТИГИПКО.

Программу на более длительный срок - 2,5-3 года готовят в комитете по экономическим реформам, который возглавляет заместитель главы Администрации Президента Ирина АКИМОВА. "Там есть международные советники, которые готовят основу этой программы", - отметил С.ТИГИПКО.

Он сказал, что после подготовки основы программы к ее доработке подключится также Кабинет министров. "Я думаю, что через месяц мы будем иметь такую программу", - отметил С.ТИГИПКО.