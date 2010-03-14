Правительство Азарова установило два рекорда Европы

Новое правительство Украины во главе с Николаем АЗАРОВЫМ установило сразу два рекорда Европы: по числу министерских портфелей - 29 - и отсутствию в нем женщин.

Как сообщает Немецкая волна, в обычном правительстве демократической Европы работает 16-18 министров, включая премьера и его заместителей.

В частности, такое количество портфелей насчитывают кабинеты Германии, Португалии и Испании. Несколько больше кресел раздают, например, в правительствах Франции (20) или Швеции (22).

Рекордсмен в ЕС - Италия: правительство Сильвио БЕРЛУСКОНИ насчитывает 24 министра. При этом 10 из них «министры без портфеля», которые считаются членами кабинета, ответственными за определенное направление работы, но не имеют широких министерских полномочий и большого аппарата.

Сравнить с украинским по количеству портфелей можно лишь белорусское правительство. В нем работают 30 министров. Там коллегиальные решения, как правило, принимаются президиумом Совета министров, в состав которого входят лишь 10 человек.

Уникальность украинского правительства состоит и в том, что в его составе нет ни одной женщины.

“Это уникальный кабинет в современной Европе. Обычно в европейском правительстве работают несколько женщин. В любой из стран Южной и Восточной Европы, где женщин в политике в целом меньше, в правительстве работают по крайней мере одна-две женщины”, - отмечается в сообщении.

Также правительство Украины заняло второе место в Европе по количеству вице-премьеров – 7. Причем ни один из них не имеет в подчинении конкретного министерства.

В европейских правительствах вице-премьеров, как правило, два-три: они обычно имеют в подчинении экономическое или финансовое ведомство, кое-где также министерство иностранных дел, говорится в сообщении.

Больше заместителей лишь у премьер-министра России Владимира ПУТИНА – 9, хотя по количеству правительственных портфелей российское правительство уступает украинскому – правительство В.ПУТИНА занимает 27 кресел.