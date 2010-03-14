Служебный пес опять нашел марихуану

Ровенские таможенники обнаружили кантрабандиста, который пытался провезти в поезде «Львов-Минск» свыше 208 граммов марихуаны, прикрепив ее скотчем к телу.

Как сообщили корреспонденту УНИАН, это произошло во время таможенного контроля перед украинско-белорусской границей.

Помог обнаружить контрабанду наркотика служебный пес по кличке Джек, который уже не раз помогал таможенникам и пограничникам в подобных ситуациях.

Задержанным оказался житель города Сарны Ровенской области, 1964 года рождения. В своих объяснениях этот пассажир указал, что пакет с “травой” ему предложил перевезти в Республику Беларусь знакомый за вознаграждение.

Уже установлено, что задержанный – давний знакомый ровенских таможенников, который давно протоптал путь для сбыта опасного товара к соседней стране. В частности, в 2005 году он уже привлекался к уголовной ответственности за попытку контрабанды свыше 700 граммов маковой соломки в Республику Беларусь через пункты пропуска Ровенской таможни и отбывал наказание – 4 года лишение свободы.

Таможенниками составлен протокол о нарушении таможенных правил, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.