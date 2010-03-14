Завтра в Украине ожидается снег и мокрый снег, в северных областях - небольшой, на Закарпатье и юге Украины - с дождем, ночью в южной части, днем на севере - без существенных осадков.

На дорогах гололедица. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 2-7° мороза, на севере Левобережья - до 10° мороза, на побережье Крыма 0-3° тепла; днем - от 3° мороза до 2° тепла, на Закарпатье 0-5° тепла, в южной части 4-9° тепла.

В Киевской области в понедельник ночью ожидается небольшой снег, днем - без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, днем - от 3° мороза до 2° тепла. В Киеве температура ночью 3-5° мороза, днем 0-2° мороза.