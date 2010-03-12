В Киеве задержали школьного учителя - педофила

Сотрудники столичной милиции задержали учителя информатики одной из школ Голосеевского района г. Киева, который обвиняется в развращении несовершеннолетних девушек – учениц этого учебного заведения.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении МВД Украины в городе Киеве, установлено, что учитель совершал действия сексуального характера с ученицей 1-го класса и еще с двумя девушками 14 и 15 лет. Как отметили в главке, с двумя последними он совершал подобные действия, начиная с того времени, когда они учились в первом классе.

В милиции не исключают, что пострадавших может быть больше.

Также у мужчины изъят системный блок компьютера, в котором содержится порнопродукция при участии детей и информация с детских порносайтов.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 256 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины.