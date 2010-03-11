Рассекречивание архивов СБУ должно быть продолжено

Рассекречивание архивов Службы безопасности Украины, если СБУ хочет находиться в правовом поле, должно быть продолжено.

Такое мнение корреспонденту УНИАН высказал экс-директор Архива СБУ Владимир ВЯТРОВИЧ, комментируя заявление нового председателя СБУ Валерия ХОРОШКОВСКОГО о необходимости приостановки работы над архивными материалами.

«Действительно, многие материалы рассекречены, но это далеко не все, и работа должна продолжаться. Никто, независимо от званий или должностей, не вправе решать, какую и сколько доносить правды. Потому что лишь в полном объеме и полностью открытой для людей она будет правдой», - заявил В.ВЯТРОВИЧ.

По его мнению, открытие архивов - не дань политической конъюнктуре, а приведение практики архивной работы в соответствие с действующим законодательством и общемировой практикой. «Государство не может прятать тайны тоталитарных режимов и покрывать преступления против человечества. Историческая наука должна иметь доступ к архивам», - отметил он.

Также В.ВЯТРОВИЧ напомнил, что, согласно действующему законодательству, материалы, о которых идет речь, не могут быть квалифицированы как государственная тайна. «Поэтому рассекречивание, если СБУ хочет находиться в правовом поле, должно быть продолжено», - заметил он.

Он выразил убеждение, что украинская общественность будет контролировать соблюдение законодательства и права людей на свободный доступ к информации.

Как сообщал УНИАН, сегодня председатель СБУ Валерий ХОРОШКОВСКИЙ заявил, что спецслужбе следует сократить работу с архивами.

Он отметил, что есть некоторые вопросы к способам и методам рассекречивания материалов. «Потому что, к счастью или к сожалению, забота спецслужбы, прежде всего, в том, чтобы охранять свои секреты, охранять законы, которые эти секреты создавали», - сказал В.ХОРОШКОВСКИЙ.

Справка УНИАН. Сегодня Президент Виктор ЯНУКОВИЧ своим указом № 312/2010 освободил В.ВЯТРОВИЧА от должности директора Департамента архивного обеспечения Службы безопасности Украины.