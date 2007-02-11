Во Львове открыли памятник Пушкину
13:16, 11 февраля 2007Общество
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Работа известного в Европе скульптора
Во Львове к 170-летию со дня смерти открыли памятник Александру Пушкину.
Двухметровая скульптура будет стоять в Российском культурном центре, передает “5 канал”.
Работа известного в Европе скульптора Михаила Мильбергера более сорока лет пролежала в фондах Львовского исторического музея – памятник был создан еще в пятидесятых годах прошлого века. Три месяца тому назад музей передал скульптуру российскому обществу, все это время проводилась ее реставрация.
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