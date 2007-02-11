Во Львове открыли памятник Пушкину

Во Львове к 170-летию со дня смерти открыли памятник Александру Пушкину.

Двухметровая скульптура будет стоять в Российском культурном центре, передает “5 канал”.

Работа известного в Европе скульптора Михаила Мильбергера более сорока лет пролежала в фондах Львовского исторического музея – памятник был создан еще в пятидесятых годах прошлого века. Три месяца тому назад музей передал скульптуру российскому обществу, все это время проводилась ее реставрация.