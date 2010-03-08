Завтра в Украине - от 21° мороза до 6° тепла

9 марта в Украине, по прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Без существенных осадков, только в южных областях местами пройдет небольшой снег и мокрый снег, в Крыму и в Одесской области умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, в Крыму местами сильные осадки, местами гололед, налипание мокрого снега.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

На дорогах будет наблюдаться гололедица. Ветер восточный, северо-восточный, 7-12 м/с, в южной части, а днем и на Закарпатье порывы 15-20 м/с, в Крыму местами 25-30 м/с. Температура ночью 10-15° мороза, в Карпатах и на севере Левобережья 16-21°, днем 2-7° мороза; в южных областях и на Закарпатье ночью 3-8° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла; в Крыму ночью 0-5° мороза (на юге 1-3° тепла), днем 1-6° тепла.

В Киеве и столичной области сохранится переменная облачность, без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью будет колебаться от 10 до 15° мороза, днем 2-7° мороза; в Киеве ночью 12-14° мороза, днем 3-5° мороза.